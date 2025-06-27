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"Реал" вышел в плей-офф клубного ЧМ по футболу

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" со счетом 3:0 разгромили австрийский "Зальцбург" в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата мира среди клубов в ША.

Игра прошла в Филадельфии.

Авторы голов: Винисус Жуниор (40-я минута), Федерико Вальверде (45+3), Гонсало Торрес (84).

В другом матче группы Н саудовский "Аль-Хиляль" со счетом 2:0 обыграл в Нэшвилле мексиканскую "Пачуку".

В результате группа Н делегировала в плей-офф "Реал" (7 очков) и "Аль-Хиляль" (5). "Зальцбург" (4) и "Пачука" (0) выбыли из дальнейшей борьбы.

В 1/8 финала "Реал" встретится с итальянским "Ювентусом", "Аль-Хиляль" - с английским "Манчестер Сити".

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