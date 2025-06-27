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ФК ЦСКА разгромил "Амкал" в первом матче при новом тренере

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 4:0 победили клуб Медиалиги "Амкал" в товарищеском матче.

Дубль оформил Тамерлан Мусаев, отличившийся на 75-й (с пенальти) и 89-й минутах. По одному голу забили Келлвен (35) и Артем Шуманский (47).

Для ЦСКА это первый матч под руководством швейцарца Фабио Челестини, о назначении которого было объявлено 20 июня. На посту главного тренера армейцев Челестини сменил серба Марко Николича, решившего покинуть клуб и вскоре возглавившего греческий АЕК.

ЦСКА Фабио Челестини Марко Николич
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