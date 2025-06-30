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Чемпион мира по боксу Атаев заявил об успешной реабилитации после операции

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира и Европы по боксу обладатель пояса IBA.PRO Шарабутдин Атаев заявил, что восстановление после операции на голеностопе у него заняло больше времени, чем ожидалось. Кроме того, он оценил своего предстоящего соперника, соотечественника Давида Гладуна.

"Моя реабилитация проходит успешно, никаких проблем с ногой в тренировочном лагере не было. Однозначно, что я заметил: времени на восстановление потребовалось больше, чем я ожидал. Готов ли я на 100%? Увидим, ринг покажет", - приводит слова Атаева пресс-служба Федерации бокса России.

"Про соперника знаю, что это высокий, крепкий парень. Легко с ним в ринге точно не будет. Подготовку под соперника не меняли, она у нас всегда одинаковая. Я в ринге редко под кого подстраиваюсь, стараюсь, наоборот, делать то, что я умею лучше всего, сам совершенствуюсь", - отметил Атаев.

"Ребята говорят, что переходить из любителей в профи и обратно сложно? У меня таких сложностей от перехода туда-сюда нет. Я бью много, двигаюсь много и там, и тут. Это все дается мне легко. Не могу сказать, что я уже полностью перестроился под профессиональный бокс, потому что по манере и стилю до сих пор боксирую как любитель", - добавил он.

Бой Атаева с Гладуном пройдет 5 июля в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions. Рейтинговый бой в полутяжелом весе рассчитан на восемь раундов.

На счету Атаева на профессиональном ринге семь побед (пять – нокаутом) в семи поединках. Гладун выиграл девять боев (два – досрочно) при двух поражениях.

Также 5 июля в Екатеринбурге на ринг выйдут россияне Харитон Агрба, Василий Войцеховский, Павел Силягин и Джамбулат Бижамов. Также состоятся очные бои россиян: Евгений Романов и Георгий Юновидов проведут поединок за временный пояс WBA в бриджервейте, Павел Сосулин и Магомед Курбанов разыграют звание обязательного претендента по версии WBA в первом среднем весе.

бокс Шарабутдин Атаев
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