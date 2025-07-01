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"Манчестер Сити" проиграл "Аль-Хилялю" в 1/8 финала клубного ЧМ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Английский "Манчестер Сити" выбыл из проходящего в США клубного чемпионата мира по футболу, уступив в 1/8 финала "Аль-Хилялю" из Саудовской Аравии.

Встреча прошла в Орландо и завершилась со счетом 4:3 в пользу "Аль-Хиляля".

Основное время победителя не выявило (2:2), судьба встречи решилась в дополнительное время.

В составе "Аль-Хиляля" отличились Маркос Леонардо (46-я, 112-я минуты), Малком (52), Калиду Кулибали (94).

Авторы голов в составе "Манчестер Сити": Бернарду Силва (9), Эрлинг Холанд (55), Фил Фоден (104).

"Аль-Хиляль" вышел в четвертьфинал, где сыграет с бразильским "Флуминенсе".

Манчестер Сити футбол Флуминенсе Аль-Хиляль
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