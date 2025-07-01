Батыргазиев и Диккенс показали одинаковый вес на взвешивании перед поединком

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Альберт Батыргазиев и британец Джеймс Диккенс показали одинаковый вес на процедуре взвешивания перед поединком в Стамбуле.

Вес каждого из них – 58,8 кг, сообщили в Федерации бокса России.

Поединок пройдет 2 июля в Стамбуле на турнире "IBA.PRO 7", он будет рассчитан на 12 раундов. Для олимпийского чемпиона-2020 Батыргазиева это будет защита титула IBA.PRO и временного пояса WBA во втором полулегком весе.

Турнир в качестве почетных гостей посетят Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Дмитрий Бивол, Теренс Кроуфорд, Сергей Ковалев, Дерек Чисора, Шэннон Бриггс и многие другие.

На профессиональном ринге 28-летний Батыргазиев провел 12 боев, во всех победил (восемь поединков завершил досрочно).

На его счету 34-летнего Диккенса 35 побед (14 – нокаутом) при пяти поражениях.