Гендиректор IBA.PRO уверен, что третий бой Бетербиева и Бивола должен пройти в России

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста заявил, что прикладываются максимум усилий для проведения третьего боя между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом в России.

"Трилогия Бивола и Бетербиева сильно ожидаема. Надеемся, что нам удастся привезти это мощное противостояние в Россию. Переговоры об этом идут", - сказал Ал Сиеста "Интерфаксу".

"Да, медленно, но мы прикладываем все усилия. Считаем возможным проведение трилогии в России, готовы создать все условия. А в плане каких-то гарантий тяжело давать какой-то прогноз. Но я искренне считаю, что трилогия должна пройти в России. Это единственное логичное место для проведения трилогии между этими двумя лучшими боксерами своего веса. Они получат полную поддержку и соберут полный стадион", - отметил гендиректор IBA.PRO.

Ранее идею о проведении очередного поединка Бивола с Бетербиевым в России и, в частности, в "Лужниках" озвучивал глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев.

В феврале этого года Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре прошлого года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.