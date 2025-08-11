Боксер Курбанов выступил за проведение третьего боя Бивола и Бетербиева в России

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Бывший претендент на титул чемпиона мира WBA, боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов считает, что российские болельщики заслужили проведения в РФ третьего боя между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

"Мы все ждали третий бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в конце этого года. Думаю, тут также повлияло и то, что стороне Бивола, а именно Эдди Хирну и Matchroom было неинтересно проводить этот поединок в России. Но фанаты очень его ждали! Я думаю, что нужно дать этот бой фанатам бокса. А политические моменты убрать в сторону, сделать мощную трилогию для любителей бокса", - сказал Курбанов "Интерфаксу".

Третий бой сейчас, конечно, нужен больше Артуру Бетербиеву. Артур дал шанс Биволу и согласился на реванш, я считаю, что сейчас Дмитрий должен поступить также. Дать шанс. Фанаты ждут, я жду этот третий бой, особенно если он пройдет в России. Весь мир посмотрит такое событие!" - отметил Курбанов.

Ранее сообщалось, что Бетербиев 22 ноября встретится с американцем Деоном Николсоном на турнире в Эр‑Рияде. Сам Бетербиев заявил, что хотел третьего боя с Биволом, обвинив того в нежелании выйти с ним на ринг. Бивол же сообщил, что перенес травму спины.

Ранее идею о проведении очередного поединка Бивола с Бетербиевым в России и, в частности, в "Лужниках" озвучивал глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев.

В феврале этого года Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре прошлого года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.