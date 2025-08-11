Поиск

Боксер Курбанов выступил за проведение третьего боя Бивола и Бетербиева в России

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Бывший претендент на титул чемпиона мира WBA, боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов считает, что российские болельщики заслужили проведения в РФ третьего боя между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

"Мы все ждали третий бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в конце этого года. Думаю, тут также повлияло и то, что стороне Бивола, а именно Эдди Хирну и Matchroom было неинтересно проводить этот поединок в России. Но фанаты очень его ждали! Я думаю, что нужно дать этот бой фанатам бокса. А политические моменты убрать в сторону, сделать мощную трилогию для любителей бокса", - сказал Курбанов "Интерфаксу".

Третий бой сейчас, конечно, нужен больше Артуру Бетербиеву. Артур дал шанс Биволу и согласился на реванш, я считаю, что сейчас Дмитрий должен поступить также. Дать шанс. Фанаты ждут, я жду этот третий бой, особенно если он пройдет в России. Весь мир посмотрит такое событие!" - отметил Курбанов.

Ранее сообщалось, что Бетербиев 22 ноября встретится с американцем Деоном Николсоном на турнире в Эр‑Рияде. Сам Бетербиев заявил, что хотел третьего боя с Биволом, обвинив того в нежелании выйти с ним на ринг. Бивол же сообщил, что перенес травму спины.

Ранее идею о проведении очередного поединка Бивола с Бетербиевым в России и, в частности, в "Лужниках" озвучивал глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев.

В феврале этого года Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре прошлого года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.

Артур Бетербиев Магомед Курбанов Дмитрий Бивол Умар Кремлев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ахмат" обыграл "Зенит" в первом матче после назначения Черчесова

"Крылья Советов" арендовали игрока "Спартака" Никиту Чернова

"Крылья Советов" арендовали игрока "Спартака" Никиту Чернова

Хачанов победил Зверева и вышел в финал "Мастерса" в Торонто

Хачанов победил Зверева и вышел в финал "Мастерса" в Торонто

Станислав Черчесов стал новым главным тренером "Ахмата"

Станислав Черчесов стал новым главным тренером "Ахмата"

Рублёв вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Торонто

Рублёв вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Торонто

Ландо Норрис выиграл Гран-При Венгрии "Формулы-1"

Россияне завоевали золото ЧМ по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4х100 м

Российский пловец Колесников завоевал золото ЧМ на дистанции 50 метров на спине

Российский пловец Колесников завоевал золото ЧМ на дистанции 50 метров на спине

"Краснодар" победил московское "Динамо" в матче 3-го тура РПЛ

"Крылья Советов" разгромили "Ростов" в матче 3-го тура РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });