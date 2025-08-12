Полузащитник сборной Украины стал партнером Сафонова по ПСЖ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Украинский защитник Илья Забарный перешел в "Пари Сен-Жермен", сообщается на сайте французского футбольного клуба.

С 22-летним игроком сборной Украины заключен контракт сроком до 2030 года.

В ПСЖ Забарный перешел из английского "Борнмута".

Таким образом, спортсмен стал партнером по команде российского вратаря Матвея Сафонова. По сообщениям СМИ, украинец отказывался продолжать карьеру в ПСЖ из-за такой перспективы.