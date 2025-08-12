Поиск

Полузащитник сборной Украины стал партнером Сафонова по ПСЖ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Украинский защитник Илья Забарный перешел в "Пари Сен-Жермен", сообщается на сайте французского футбольного клуба.

С 22-летним игроком сборной Украины заключен контракт сроком до 2030 года.

В ПСЖ Забарный перешел из английского "Борнмута".

Таким образом, спортсмен стал партнером по команде российского вратаря Матвея Сафонова. По сообщениям СМИ, украинец отказывался продолжать карьеру в ПСЖ из-за такой перспективы.

ПСЖ Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов Илья Забарный футбол
Новости

Сборная России по футболу сыграет с Перу и Чили

"Ахмат" обыграл "Зенит" в первом матче после назначения Черчесова

"Крылья Советов" арендовали игрока "Спартака" Никиту Чернова

Хачанов победил Зверева и вышел в финал "Мастерса" в Торонто

Станислав Черчесов стал новым главным тренером "Ахмата"

Рублёв вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Торонто

Ландо Норрис выиграл Гран-При Венгрии "Формулы-1"

Россияне завоевали золото ЧМ по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4х100 м

Российский пловец Колесников завоевал золото ЧМ на дистанции 50 метров на спине

"Краснодар" победил московское "Динамо" в матче 3-го тура РПЛ

