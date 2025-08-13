"Оренбург" обыграл "Ахмат" в матче Кубка России

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Оренбурга" со счетом 2:1 победили грозненский "Ахмат" в домашнем матче второго тура Пути РПЛ Кубка России.

На 56-й минуте Станислав Поройков вывел "Оренбург" вперед, на 90+1 Мануэль Келиану сравнял счет. Через четыре минуты Владислав Камилов провел победный для хозяев гол.

Турнирное положение в группе А после двух туров: "Зенит" - 6 очков, "Рубин" "Оренбург" - по 3, "Ахмат" - 0.

Для "Ахмата" это первое поражение после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера команды. Экс-наставник сборной России возглавил грозненскую команду 6 августа и в первом матче обыграли "Зенит" в РПЛ (1:0).