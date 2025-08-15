Василевский и Давлатмурадов показали одинаковый вес перед боем на турнире Ural FC

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российские бойцы Вячеслав Василевский и Шараф Давлатмурадов показали одинаковый вес на взвешивании перед боем на юбилейном, десятом турнире лиги Ural FC. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Вес каждого из них - 86,8 кг.

Турнир пройдет 16 августа в Перми, поединок будет главным событием вечера.

Для 37-летнего Василевского этот поединок станет первым по правилам ММА с февраля 2022 года, когда боец победил Ислама Жангоразова. У Василевского 36 побед и девять поражений в ММА, он выступал в таких лигах, как АСА, Bellаtor, М-1, S-70. У 33-летнего Давлатмуродова 20 побед, пять поражений и ничья в ММА. За его плечами выступления в таких лигах, как АСА (АСВ), Bellator, Open FC. В своем последнем бою Давлатмуродов в марте в Лас-Вегасе на турнире LFA 203 победил бразильца Кристиано Фролича.