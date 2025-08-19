Гендиректор "Динамо" отверг вероятность скорой отставки Карпина

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Динамо" не планирует в ближайшее время увольнять главного тренера команды Валерия Карпина, несмотря на неудачный для нее старт сезона, заявил генеральный директор московского футбольного клуба

"Прошло только семь матчей. Контракт с тренером заключен не на семь игр. Мы поддерживаем тренера и понимаем, что команде нужно время", - приводит слова Пивоварова "Матч ТВ".

После пяти туров чемпионата России "Динамо" занимает в турнирной таблице 11-е место, набрав 5 очков.

56-летний Карпин возглавил "Динамо" в июне нынешнего года.