Чемпионка ОИ Иман Хелиф завязала с боксом после гендерного скандала на Играх

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Алжирка Иман Хелиф, выигравшая золото боксерского турнира на Олимпиаде-2024 в Париже, завершила карьеру. Об этом заявил экс-наставник и менеджер спортсменки Нассер Йефсах.

Причина – гендерный скандал, сопровождавший Хелиф по ходу триумфальной для нее Олимпиады.

"Она бросила все", - так охарактеризовал Йефсах нынешнее положение Хелиф в боксе. Слова Йефсах приводит Nice-Matin.

Хелиф выиграла золотую медаль в женском боксерском турнире Олимпиады в весовой категории до 66 кг, победив китаянку Ян Лю.

Олимпиада-2024 оказалась богатой на скандальные ситуации. В центре внимания, в частности, оказался допуск к женскому боксерскому турниру спортсменок, ранее проваливших гендерные тесты. В результате Линь Юйтин из Тайваня и алжирка Иман Хелиф выиграли золотые медали в своих весовых категориях.