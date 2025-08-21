Гендиректор IBA.PRO уверен, что американский боксер Милтон по зубам Гассиеву

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста считает, что перед российским боксером Муратом Гассиевым откроются большие горизонты в случае победы над американцем Джереми Милтоном.

"Для Гассиева бой с Милтоном - это хорошей разогрев. Назовем это разогревом перед глубокими. Милтон довольно компетентный и достойный боксер, но думаю, он по зубам Гассиеву", - сказал Ал Сиеста "Интерфаксу".

"Посмотрим за формой Мурата. Гассиев готовился в США с Педро Диасом, и посмотрим, что этот специалист смог привнести. Но побив Милтона, перед Гассиевым откроются большие горизонты", - отметил собеседник агентства.

Бой Гассиева с Милтоном пройдет в США в ночь на 24 августа по московскому времени.