Дубль Радулова помог "Локомотиву" одолеть "Сибирь" в предсезонном турнире

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" со счетом 4:1 взял верх над новосибирской "Сибирью" на предсезонном турнире в Омске.

Два гола в составе победителей провел Александр Радулов (9-я, 21-я минуты), по голу – Александр Елесин (14) и Андрей Сергеев (44). Автор гола в составе "Сибири" - Никита Сошников (7).

Команды провели по второму матчу на турнире. До этого "Локомотив" уступил "Северстали" (0:2), "Сибирь" - "Авангарду" (2:3, в овертайме).