Вячеслав Василевский: в боях по ММА выступать больше не хочу, сконцентрируюсь на боксе

Вячеслав Василевский Фото: Ural FC

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский в интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину назвал причины недавнего поражения от соотечественника Шарафа Давлатмуродова на турнире Ural FC в Перми. Также шестикратный чемпион мира по боевому самбо оценил триумф Хамзата Чимаева в UFC и рассказал, какую пользу ему принесла деятельность в программе "Охотники" на телевидении?

- Вячеслав, как вы себя чувствуете после поединка против Давлатмуродова?

- Чувствую себя нормально. Честно говоря, не надо было мне выступать сейчас по правилам ММА. Я много лет не выступал и сейчас не стоило. У меня травмы такие, которые, к сожалению, не дают проводить бои в таком формате. И сейчас было лишнее тому подтверждение. Так что я не могу выступать по ММА, продолжу драться в боях по боксу, как я это и делал в последнее время.

- То есть уже можно сказать, что с ММА вы завязываете?

- Скорее всего, да. После разрыва ахилла нога у меня не такая, как была раньше – не такая сильная, нет нужной подвижности, реакции. Она мне не дает работать по ММА, когда нужно защищаться от ударов ног, защищаться от проходов многих. Все-таки ММА – это комплекс: это и борьба, и удары, и проходы в ноги. Здесь нужно быть здоровым полностью. И с учетом всех обстоятельств боксом мне комфортнее и тренироваться, и выступать.

- Можно ли это поражение назвать болезненным?

- Да нет вообще. Просто я и не хотел сейчас драться по ММА вообще. Но организаторы хотели провести бой-реванш с Владом Ковалевым ("Белазом"), изначально поединок был запланирован с ним. Как и в прошлый раз, этот поединок прошел бы по правилам бокса в ММА-перчатках. Но в какой-то момент Ковалев отказался, и в качестве соперника появился такой же универсальный боец по ММА, с которым не хотелось встречаться. Но поскольку я уже пообещал лиге UralFCвыступить, решил заднюю не давать.

- Какие теперь дальнейшие планы?

- Сейчас чуть восстановлюсь. Я думаю, осенью проведу бой по боксу либо по боксу в ММА-перчатках. Также с сентября у меня начинается съемочный сезон в реалити-шоу "Охотники", так что в ближайшее время внимание переключим на телевизионную карьеру.

- А с кем конкретно хотелось бы подраться?

- Вообще без разницы.

- А упомянутый вами "Белаз" – пройденный для вас этап?

- Я же уже его победил, зачем он мне нужен? Пусть останется побежденным.

- Есть ли у вас принципиальные соперники?

- Да нет. Я со всеми встретился.

- Некоторые представители единоборств признаются, что тяжело настраиваться на поединки против друзей-приятелей. У вас были такие моменты?

- Ну да, такое было в боевом самбо. В сборной России мы вместе тренировались – общались на протяжении многих лет, были приятелями. Но приходилось конкурировать на чемпионатах России – да, настраиваться было сложновато. Как у нас говорят: ничего лишнего, только спорт. Выходишь на бой, дерешься, как можешь, а потом жмете друг другу руки и общаетесь дальше, оставляете чисто спортивную составляющую. То есть не относишься к человеку, как к врагу, а просто хочешь победить его именно в спорте. Конечно, это было непросто, не всегда хочется бороться с тем, с кем в жизни общаешься по-дружески.

- А к трештокам как относитесь?

- Наверное, он где-то нужен. Если все будет проходить только на дружеской нотке и взаимной симпатии, то это станет неинтересно. Понятно, что должна быть спортивная злость, соперники перед боем могут озвучить свои преимущества и указать на недостатки друг друга. Главное, чтобы это не превращалось в грязь. А так трешток – почему бы и нет? Наоборот, подстегивает и зрителей, и спортсменов.

- Вы выступили под эгидой лиги Ural FC. Как оцените деятельность этой организации?

- Многие организации сейчас настроены на медийную подоплеку – опять-таки на вышеупомянутый трешток, на громкие и грубые высказывания. И за счет этого хотят поднять свою активность. Ural FC же это делает за счет боев, лига приглашает сильных спортсменов, чемпионов по боевому самбо, кикбоксингу, боксу. И за счет таких конкурентных поединков она вызывает любовь зрителя и приковывает к себе внимание. Я считаю, это более правильное и нужное сейчас направление. Потому что спорт прежде всего – уважение, в том числе и к сопернику. Чаша весов должна склоняться именно к этому, нежели в сторону взаимных оскорблений, пусть даже они очень нравятся аудитории.

- Если составить условный рейтинг бойцовских лиг в мире, на какое место поставили бы Ural FC?

- Пока, конечно, далеко не лидирующее, это все же еще очень молодая организация. Может быть, в первую десяточку можно было бы поставить.

- Как оцените победный бой Хамзата Чимаева против Дрикуса Дю Плесси в UFC?

- Страшнейшая доминация Чимаева в борьбе, он просто съел соперника. Полное превосходство в физической и функциональной силе, он настроен, заряжен. Мне кажется, его могут остановить только тяжеловесы, потому что в среднем весе он просто сносит всех.

- Ему предрекают статус мировой суперзвезды в ММА.

- Он уже стал суперзвездой официально после этой победы. Он и раньше был звездой, просто не хватало чемпионского пояса. Сейчас Чимаев - чемпион UFC, один из самых обсуждаемых и сильных, доминирующих бойцов. Он просто выходит и сносит всех соперников – сейчас мало кто на это способен.

- На кого из отечественных бойцов как будущих звезд ММА стоит обратить внимание?

- Увидеть яркость в боях спортсмена, блеск в глазах – это уже всегда вызывает интерес. А так, нет таких ребят, за которыми слежу. Многих зарекомендовавших себя спортсменов я знаю по выступлениям в боевом самбо, некоторые сейчас выступают в UFC. Например, Ислам Махачев – вместе с ним мы выступали в сборной России по боевому самбо, тот же Хабиб Нурмагомедов, мы вместе тренировались. С Ромой Копыловым вместе занимались по рукопашному бою, боевому самбо. Александр Волков – ветеран М-1, я его помню еще худым студентом-тинейджером, которого еще никто не воспринимал всерьез. А он дорос до такого уровня, что стал одним из лучших тяжеловесов.

- Некоторое время назад раскручивалась тема возможного проведения боксерского боя между Майком Тайсоном и Федором Емельяненко. Как относитесь к подобным инициативам?

- Что это был бы за бой? Майку Тайсону уже очень много лет. Федор тоже в возрасте, к тому же он и не боксер. Это уже поединок не бойцов, а имен, это уже все равно не то. Это не вызовет спортивного интереса, потому что это уже не спорт.

- Как вам удается совмещать спорт и работу на телевидении?

- Сейчас у меня акцент больше в работе на телевидении. Я считаю, что после 30-35 лет человек должен трансформироваться в разные деятельности, потому что, если продолжать выступать только как профессиональный спортсмен, начинается деградация: здоровье уходит, ты уже стареешь. Если у тебя не меняется образ жизни, ты продолжаешь только выступать и тренироваться, скорее всего, и результата высокого не будет. Поэтому я очень рад, что мне удалось найти себя в профессии на телевидении и в ней тратить все свои силы и душу.

- Насколько ТВ сделало вас более популярным?

-Это уже совсем другая аудитория. Например, на соревнования, где я бываю в качестве гостя, ко мне подходит много тетенек, которые смотрят передачу "Охотники", девочки маленькие подходили. Они спортом особо не интересуются, но смотрят по телевизору детективные истории. Это дало мне приток новых людей.

- Вот вы упомянули слова про возраст, старость. А сколько себе лет отведете в спорте?

- По ММА, как я уже говорил, выступать не хочется, а вот боксу лет пять еще можно.