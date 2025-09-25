"Трактор" прервал шестиматчевую серию побед "Авангарда" в КХЛ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты челябинского "Трактора" со счетом 5:1 победили омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе "Трактора" голы провели Александр Рыков (3-я минута), Григорий Дронов (14), Егор Коршков (37), Джош Ливо (58, 60, обе – в пустые ворота).

У "Авангарда" на 45-й минуте отличился Семен Чистяков.

Обе команды представляют Восточную конференцию КХЛ. После данного матча в активе каждой из них по 12 очков. Сыгравший на матч меньше "Авангард" занимает второе место, "Трактор" - на третьей строчке. Во главе таблицы на Востоке – магнитогорский "Металлург", 14 баллов.

Между тем, "Авангард" прервал серию побед, составившую шесть матчей. Предыдущее (оно же – первое) поражение омский клуб потерпел в стартовом для себя матче чемпионата, уступив дома казанскому "Ак Барсу" 8 сентября со счетом 1:2.