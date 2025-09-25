Поиск

"Трактор" прервал шестиматчевую серию побед "Авангарда" в КХЛ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты челябинского "Трактора" со счетом 5:1 победили омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе "Трактора" голы провели Александр Рыков (3-я минута), Григорий Дронов (14), Егор Коршков (37), Джош Ливо (58, 60, обе – в пустые ворота).

У "Авангарда" на 45-й минуте отличился Семен Чистяков.

Обе команды представляют Восточную конференцию КХЛ. После данного матча в активе каждой из них по 12 очков. Сыгравший на матч меньше "Авангард" занимает второе место, "Трактор" - на третьей строчке. Во главе таблицы на Востоке – магнитогорский "Металлург", 14 баллов.

Между тем, "Авангард" прервал серию побед, составившую шесть матчей. Предыдущее (оно же – первое) поражение омский клуб потерпел в стартовом для себя матче чемпионата, уступив дома казанскому "Ак Барсу" 8 сентября со счетом 1:2.

Авангард Трактор КХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей за баннер в адрес министра спорта

Большинство членов УЕФА нацелились проголосовать за отстранение Израиля

Большинство членов УЕФА нацелились проголосовать за отстранение Израиля

СМИ сообщили о нежелании УЕФА отстранять Израиль после давления США

СМИ сообщили о нежелании УЕФА отстранять Израиль после давления США

ФИФА нацелилась на увеличение числа участников ЧМ до 64 сборных

ФИФА нацелилась на увеличение числа участников ЧМ до 64 сборных

"Реал" упрочил лидерство в чемпионате Испании по футболу

"Золотой мяч" получил форвард ПСЖ Усман Дембеле

"Золотой мяч" получил форвард ПСЖ Усман Дембеле

Назван расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи

Назван расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи

"Зенит" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Российский фигурист Гуменник пробился на Олимпиаду

Российский фигурист Гуменник пробился на Олимпиаду
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });