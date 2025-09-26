Поиск

Московское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в чемпионате России по футболу

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:2 одолели самарские "Крылья Советов" в 10-м туре чемпионата России.

Игра прошла в Самаре.

В составе "Динамо" на 9-й минуте гол забил Даниил Фомин, на 24-й – Бителло, на 34-й – Иван Сергеев.

В составе "Крыльев Советов" точные удары нанесли Ильзат Ахметов (59), Томас Галдамес (88).

"Динамо" набирает 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" - на 10-й строчке, 12 баллов.

Динамо Крылья Советов футбол РПЛ
