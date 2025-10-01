"Торпедо" в третий раз в сезоне обыграло СКА в КХЛ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 победило петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме.

После голов Игоря Ларионова (сына главного тренера "Торпедо" двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова) на 35-й и Бреннана Менелла на 38-й СКА повело с разницей в два гола.

"Торпедо" сравняло счет усилиями Егора Виноградова (46) и Василия Атанасова (54). Автор победного гола в овертайме – Бобби Нарделла (64).

Это третья победа "Торпедо" над СКА в нынешнем сезоне. 8 сентября нижегородцы одолели соперника дома со счетом 3:2 (в овертайме), 29 сентября – в гостях со счетом 5:2.

Сейчас "Торпедо" занимает в Западной конференции второе место, набрав 17 очков. На 1 балл "Торпедо" отстает от ярославского "Локомотива".

СКА – на пятом месте, 12 очков.