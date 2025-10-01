Поиск

"Торпедо" в третий раз в сезоне обыграло СКА в КХЛ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 победило петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме.

После голов Игоря Ларионова (сына главного тренера "Торпедо" двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова) на 35-й и Бреннана Менелла на 38-й СКА повело с разницей в два гола.

"Торпедо" сравняло счет усилиями Егора Виноградова (46) и Василия Атанасова (54). Автор победного гола в овертайме – Бобби Нарделла (64).

Это третья победа "Торпедо" над СКА в нынешнем сезоне. 8 сентября нижегородцы одолели соперника дома со счетом 3:2 (в овертайме), 29 сентября – в гостях со счетом 5:2.

Сейчас "Торпедо" занимает в Западной конференции второе место, набрав 17 очков. На 1 балл "Торпедо" отстает от ярославского "Локомотива".

СКА – на пятом месте, 12 очков.

СКА КХЛ хоккей Торпедо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подмосковное Минспорта предложило ввести ОГЭ по физкультуре и обязательную сдачу ГТО

"Спартак" завоевал путевку в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

ЧМ-2025 по боксу пройдет с рекордным призовым фондом

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в "Металлург"

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в "Металлург"

Мирра Андреева выбыла из теннисного турнира в Пекине

Глава McLaren Racing заработал $50 млн благодаря победе в "Формуле-1"

Глава McLaren Racing заработал $50 млн благодаря победе в "Формуле-1"

"Ливерпуль" уступил "Галатасараю" в Лиге чемпионов УЕФА

Хет-трик Мбаппе принес "Реалу" разгромную победу над "Кайратом" в ЛЧ

Хет-трик Мбаппе принес "Реалу" разгромную победу над "Кайратом" в ЛЧ

Капризов подписал контракт с "Миннесотой" на рекордную для НХЛ cумму

Капризов подписал контракт с "Миннесотой" на рекордную для НХЛ cумму

Медведев снялся с полуфинала теннисного турнира в Пекине

Медведев снялся с полуфинала теннисного турнира в Пекине
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });