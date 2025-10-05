Кубок мира по кикбоксингу стартует в Чебоксарах

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Чебоксарах с 5 по 10 октября пройдет XI Кубок мира по кикбоксингу World Cup Diamond WPKA.

Поединки пройдут на базе спортивного комплекса стадиона "Волга" с участием порядка 1200 юных спортсменов из более чем 20 стран мира.

Председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков считает возвращение Кубка мира World Cup Diamond событием особого масштаба.

"Для молодежи такие турниры — огромный стимул. Здесь они учатся бороться на равных с сильнейшими, здесь закаляется их спортивный характер. Это возможность для юных спортсменов показать себя на международной арене и почувствовать дух настоящего кикбоксинга. Россия всегда поддерживала развитие детско-юношеского спорта, и участие в таких турнирах открывает дорогу к большим победам на чемпионатах мира и Европы", - приводит слова Хасикова пресс-служба федерации.

В федерации уверены, что XI World Cup Diamond станет важным шагом в развитии международного сотрудничества и укреплении позиций России как одной из ведущих стран в мировом кикбоксинге.

Кубок мира по кикбоксингу пройдет в рамках стартующих в воскресенье в Чувашии II Всемирных игр национальных видов единоборств.