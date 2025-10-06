Поиск

Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Шанхае

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил испанца Алехандро Давидовича-Фокину в третьем круге турнира категории Mastersв Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

В мировом рейтинге Медведев занимает 18-е место, его соперник из Испании – 20-е.

Следующим соперником россиянина будет 36-я ракетка мира представитель США Лернер Тиен.

Призовой фонд соревнования - $9,1 млн.

Masters – вторая по статусу категория турниров в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.

