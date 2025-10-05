Поиск

Халидов оказался тяжелее Кузьмина перед боксерским боем в Санкт-Петербурге

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские тяжеловесы Сергей Кузьмин и Мурад Халидов прошли процедуру взвешивания перед очным поединком в Санкт-Петербурге на турнире "IBA.PRO 10".

Вес Кузьмина составил 111,1 кг, а Халидова – 114,7 кг.

Поединок этих боксеров пройдет в статусе главного события шоу.

На счету Кузьмина на профессиональном ринге 19 побед (14 – нокаутом) при двух поражениях. Халидов выиграл все десять поединков (пять – досрочно).

В со-главном событии турнира двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии Баходир Джалолов (15-0, КО 14) из Узбекистана встретится с российским тяжеловесом Виталием Кудуховым (7-3, КО 3). Вес Джалолова – 112,7 кг, а Кудухова – 101,5 кг.

Джалолов – непобежденный боксер, выиграл все 15 боев (14 – нокаутом). У Кудухова семь побед (три – нокаутом) и три поражения.

В главном карде шоу пояс чемпиона России в первом полусреднем весе в 10-раундовом бою разыграют Георгий Челохсаев и Ваге Саруханян Вес Челохсаева – 60 кг, а Саруханяна – 63,45 кг.

Также 6 октября свой первый бой после досрочного поражения в июле в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions от аргентинца Рубена Муньоза проведет серебряный призер Европейских игр-2019, обладатель пояса IBA россиянин Харитон Агрба, которому будет противостоять Чарльз Шинима из Намибии. Боксер показали одинаковый вес – 63,5 кг.

Турнир "IBA.PRO 10" будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлева, Федерации бокса России и Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга.

