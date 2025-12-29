Поиск

Двенадцатилетний россиянин обыграл действующего чемпиона мира по шахматам

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Сергей Склокин выиграл партию у индийского шахматиста Гукеша Доммараджу в третьем туре проходящего в Дохе чемпионата мира по блицу.

Партия завершилась на 80-м ходу, россиянин играл белыми фигурами.

Сергей Склокин – мастер ФИДЕ, ему 12 лет. Гукеш Доммараджу – действующий, 18-й чемпион мира по классическим шахматам. Обладателем мировой шахматной короны он стал в декабре 2024 года, обыграв в чемпионском матче китайца Дин Лижэня.

Чемпионат мира-2025 по блицу в Дохе завершится 30 декабря. Ему предшествовал ЧМ по рапиду (быстрые шахматы), победителями которого стали россиянка Александра Горячкина и норвежец Магнус Карлсен.

