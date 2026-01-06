Поиск

"Металлург" выиграл у "Локомотива" в матче лидеров конференций КХЛ

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" со счетом 5:4 взял верх над ярославским "Локомотивом" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победитель встречи определился в овертайме.

В составе "Металлурга" голы провели Люк Джонсон (26-я минута), Андрей Козлов (46), Дмитрий Силантьев (50), Макар Хабаров (56), Валерий Орехов (65). Авторы голов в составе "Локомотива": Никита Черепанов (4), Максим Шалунов (20), Артур Каюмов (48), Мартин Гернат (60).

Команды – лидеры конференций КХЛ. "Металлург" занимает первое место на Востоке (66 очков), "Локомотив" - на Западе (59).

Кроме того, новосибирская "Сибирь" со счетом 5:2 победила владивостокский "Адмирал". "Адмирал" провел первый матч при новом главном тренере Олеге Браташе. В свою очередь, "Трактор" на своем льду в Челябинске нанес поражение екатеринбургскому "Автомобилисту" (3:1).

