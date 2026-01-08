Поиск

МЮ сыграл вничью в первом после отставки главного тренера матче

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - "Бернли" и "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:2 завершили матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра прошла в Бернли.

На 13-й минуте был зафиксирован автогол игрока МЮ Эйдена Хевена. На 50-й и 60-й минутах ворота "Бернли" поразил Беньямин Шешко. На 66-й минуте "Бернли сравнял счет благодаря голу Джейдона Энтони.

Для МЮ этот матч был первым после отставки Рубена Аморима с поста главного тренера команды. Его обязанности исполнял Даррен Флетчер.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. "Бернли" - на предпоследнем, 19-м месте, 13 очков.

