МЮ проиграл в 1/32 финала Кубка Англии по футболу

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 уступили "Брайтону" в домашнем матче 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии.

На 12-й минуте в составе "Брайтона" гол забил Браян Груда, на 64-й – Дэнни уэлбек. У ю на 85-й минуте точный удар нанес Беньямин Шешко.

На 89-й минуте хозяева остались в меньшинстве: удален получивший два предупреждения Ши Лэйси.

МЮ провел второй матч после увольнения Рубена Аморима с поста главного тренера команды. В первой встрече под руководством исполняющего обязанности главного тренера Даррена Флетчера команда из Манчестера сыграла вничью (2:2) с "Бернли" в рамках чемпионата Англии.

Манчестер Манчестер Юнайтед футбол МЮ Англия
