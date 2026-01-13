Поиск

Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА

Дмитрий Баринов
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Футболист "Локомотива" Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейского клуба.

"Дмитрий подписал контракт с нашим клубом до конца сезона 2028/29", - говорится в сообщении.

29-летний полузащитник – воспитанник "Локомотива", за основной состав этой команды футболист сборной России начал играть с 2015 года. На его счету 13 голов и 27 результативных передач в 274 матчах за "Локомотив". В составе этой команды Баринов по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России, три раза – Кубок России.

В составе юношеской сборной России Баринов в 2013 году выиграл чемпионат Европы среди игроков до 17 лет.

