Сменивший главного тренера "Реал" сенсационно выбыл из Кубка Испании

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Реала" со счетом 2:3 уступили "Альбасете" в гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании.

В составе "Альбасете" голы забили Хави Вильяр (42-я минута), Хефте Бетанкор (82, 90+4), у "Реала" точными ударами отметились Франко Матсантуоно (45+3) и Гонсало Гарсия (90+1).

В результате "Альбасете" вышел в четвертьфинал турнира. Команда представляет Сегунду, второй по статусу дивизион в испанском футболу.

Занимающий второе место в Примере (главный дивизион) "Реал" выбыл из розыгрыша. 12 января клуб объявил об отставке главного тренера Хаби Алонсо. На эту должность был назначен Альваро Арбелоа. Матч против "Альбасете" был для "Реала" первым после этих кадровых решений.

