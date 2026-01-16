Выступающие за другие страны российские фигуристы заняли пьедестал на ЧЕ в парах
Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Представляющие Грузию россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали золото чемпионата Европы по фигурному катанию в соревновании спортивных пар.
В сумме оценок за короткую и произвольную программу они заработали 215,76 балла.
Серебряным призером стала пара из Германии, в которую входит бывший фигурист сборной России Никита Володин. Вместе с Минервой Хазе он завоевал 203,87 балла.
На третьем месте пьедестала разместилась пара из Венгрии, которую представляют россияне Мария Павлова и Алексей Святченко (202,56).
Чемпионат Европы проходит в Англии.