"Реал" разгромил "Монако" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" со счетом 6:1 победили "Монако" в седьмом туре основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Два гола в составе победителей забил Килиан Мбаппе (5, 26 минуты), по разу отличились Франко Мастантуоно (51), Винисиус Жуниор (63), Джуд Беллингем (80). Кроме того, на 55-й минуте зафиксирован автогол игрока "Монако" Тило Керер.

За "Монако" отличился Джордан Тезе (72).

В составе "Монако" с первой по 84-ю минуту отыграл полузащитник сборной России Александр Головин.

Результаты остальных матчей игрового вечера

"Кайрат" - "Брюгге" - 1:4

"Буде-Глимт" - "Манчестер Сити" - 3:1

"Вильярреал" - "Аякс" - 1:2

"Интер" - "Арсенал" - 1:3

"Олимпиакос" - "Байер" - 2:0

"Тоттенхэм" - "Боруссия" - 2:0

"Спортинг" - ПСЖ – 2:1

"Копенгаген" - "Наполи" - 1:1

В турнирной таблице лидирует "Арсенал", выигравший все семь матчей. У него 21 очко, команда завоевала путевку в 1/8 финала турнира.

В первой тройке также "Реал" и сыгравшая на матч меньше "Бавария" - по 15. "Монако" с Головиным на 20-м месте, 9 очков.

Начиная с прошлого сезона, турнир проходит по обновленному формату, главная его особенность: команд объединяет одна таблица, они не разделены на группы.

В соревновании принимают участие 36 команд. Первые восемь из них напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.