Поиск

"Реал" разгромил "Монако" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" со счетом 6:1 победили "Монако" в седьмом туре основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Два гола в составе победителей забил Килиан Мбаппе (5, 26 минуты), по разу отличились Франко Мастантуоно (51), Винисиус Жуниор (63), Джуд Беллингем (80). Кроме того, на 55-й минуте зафиксирован автогол игрока "Монако" Тило Керер.

За "Монако" отличился Джордан Тезе (72).

В составе "Монако" с первой по 84-ю минуту отыграл полузащитник сборной России Александр Головин.

Результаты остальных матчей игрового вечера

"Кайрат" - "Брюгге" - 1:4

"Буде-Глимт" - "Манчестер Сити" - 3:1

"Вильярреал" - "Аякс" - 1:2

"Интер" - "Арсенал" - 1:3

"Олимпиакос" - "Байер" - 2:0

"Тоттенхэм" - "Боруссия" - 2:0

"Спортинг" - ПСЖ – 2:1

"Копенгаген" - "Наполи" - 1:1

В турнирной таблице лидирует "Арсенал", выигравший все семь матчей. У него 21 очко, команда завоевала путевку в 1/8 финала турнира.

В первой тройке также "Реал" и сыгравшая на матч меньше "Бавария" - по 15. "Монако" с Головиным на 20-м месте, 9 очков.

Начиная с прошлого сезона, турнир проходит по обновленному формату, главная его особенность: команд объединяет одна таблица, они не разделены на группы.

В соревновании принимают участие 36 команд. Первые восемь из них напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.

футбол Лига чемпионов УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Буде-Глимт" с российским вратарем обыграл "Манчестер Сити" в ЛЧ

Семь из 12 российских теннисистов вышли во второй круг Australian Open

Семь из 12 российских теннисистов вышли во второй круг Australian Open

МПК разрешил россиянам отбираться на Паралимпиаду

Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Сборная России опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА

Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open

Андрей Рублев победил в первом круге Australian Open

Андрей Рублев победил в первом круге Australian Open

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Сборная Сенегала по футболу выиграла Кубок африканских наций

Камила Валиева объявила о возвращении в спорт

Камила Валиева объявила о возвращении в спорт
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });