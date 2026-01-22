"Бавария" завоевала путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 22 января. INTERFAX.RU -Немецкая "Бавария" обеспечила себе место среди участников 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В седьмом туре основной стадии футболисты "Баварии" на своем поле в Мюнхене со счетом 2:0 взяли верх над бельгийским "Юнионом".

Оба гола забил Гарри Кейн – на 52 и (с пенальти) 55-й минутах. Он же не смог реализовать пенальти на 81-й минуте.

На 63-й минуте в составе "Баварии" был удален получивший два предупреждения Ким Мин Джэ.

Теперь у "Баварии" 18 очков, она – на втором месте в турнирной таблице. Лидирует английский "Арсенал" (21 очко), ранее уже гарантировавший выход в 1/8 финала.

"Юнион" - на 31-м месте, 6 очков.

Результаты остальных матчей, прошедших в ночь на 22 января.

"Галатасарай" - "Атлетико" - 1:1

"Карабах" - "Айнтрахт" - 3:2

"Аталанта" - "Атлетик" - 2:3

"Марсель" - "Ливерпуль" - 0:3

"Ньюкасл" - ПСВ – 3:0

"Славия" - "Барселона" - 2:4

"Челси" - "Пафос" - 1:0

"Ювентус" - "Бенфика" - 2:0

Начиная с прошлого сезона, турнир проходит по обновленному формату, главная его особенность: команд объединяет одна таблица, они не разделены на группы.

В соревновании принимают участие 36 команд. Первые восемь из них напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.