ДНК-тест подтвердил, что найденное в Стамбуле тело принадлежит пловцу Свечникову

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Тело мужчины, обнаруженное в турецком Босфоре, принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщает "Матч ТВ", ссылаясь на матч спортсмена Галина Свечникова.

Николая Свечникова удалось опознать по ДНК-тесту.

Свечников пропал без вести во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор в августе 2025 года. Участие в заплыве приняли около 3 тыс. человек. Свечников оказался единственным, кто до финиша не добрался. Его тело нашли только на этой неделе.