СКА уступил "Локомотиву" и проиграл пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

Два гола – на первой и (в пустые ворота) 60-й минутах провел Максим Шалунов, также в составе "Локомотива" отличился Александр Радулов (34). Автор гола у СКА: Рокко Гримальди (60).

"Локомотив" продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ, у него 69 очков. Потерпевший пятое поражение подряд СКА на восьмой строчке (53).

Локомотив хоккей СКА КХЛ
