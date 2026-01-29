Российские кикбоксеры выступят на международном турнире в Китае

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Китае в рамках инициативы "Один пояс – один путь" с 29 января по 2 февраля пройдет "Саммит лидеров кикбоксинга WKF BRICS, сообщает пресс-служба Федерации кикбоксинга России.

Помимо отечественной федерации, в саммите примут участие руководители спортивных организаций-членов Всемирной федерации кикбоксинга из Австрии, Германии, Аргентины, Австралии, Белоруссии.

Также в программе саммита пройдет международный турнир по кикбоксингу по правилам "К-1" с участием спортсменов из Китая, России и Белоруссии.

Глава Республики Калмыкия, председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков заявил, что с особым вниманием относится к предстоящему саммиту.

"Для меня очевидно: сегодня мы стоим на пороге серьезных перемен в мировом спорте, и кикбоксинг призван сыграть в этих процессах заметную роль. В рамках форума нам предстоит обсудить стратегически важные вопросы — в первую очередь, создание международной платформы соревнований по боевым искусствам", - сказал Хасиков.

"Речь идет о формировании действительно мощной спортивной площадки, которая сможет занять достойное место в мировом календаре и стать точкой притяжения для атлетов из разных стран. Современный спортивный ландшафт стремительно меняется. В этих условиях особенно важно создавать организационные модели и механизмы взаимодействия, которые подчеркивают значимость традиционных ценностей, учитывают культурное многообразие, открывают равные возможности для всех участников", - отметил он.

По словам Хасикова, "элементами данных преобразований могут выступать соревновательные форматы, объединяющие разные виды единоборств, научно-методические симпозиумы, просветительские и имиджевые проекты, цифровизация".

"Для Федерации кикбоксинга России и для нашей страны в целом это мероприятие — важный этап на пути реализации долгосрочных целей развития кикбоксинга. Мы не просто наблюдаем за процессами: российская делегация будет активно участвовать в формировании будущего кикбоксинга. Уверен, что совместными усилия с партнерами по БРИКС нам удастся сформировать эффективную базу для достижения положительного результата", - подытожил Хасиков.

Что касается международного турнира по кикбоксингу, сборную России представят Вячеслав Песецкий (23 года, до 60 кг), Амирхан Закриев (23 года, до 63,5 кг), Алексей Захаров (20 лет, до 75 кг), Виктория Гэина (17 лет, до 48 кг), Иброхим Кадыров (24 год, до 57 кг).

Запланированные мероприятия будут проходить на территориях двух провинций: встреча лидеров WKF состоится в Гуанси, турнир по кикбоксингу - в провинции Хайнань.