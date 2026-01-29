Ппризер ЧМ Худоян нацелен провести в 2026 году два-три боя в профессионалах

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Финалист чемпионата мира-2025, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023 и шестикратный чемпион России Эдмонд Худоян заявил, что в 2026 году у него в приоритете профессиональный бокс.

"По планам, у меня в году пройдет два-три боя, чтобы войти в рейтинги. А далее буду совмещать. Посмотрим. Сейчас мой фокус на конкретном поединке", - приводит слова Худояна пресс-служба Федерации бокса России.

Дебют Худоян в в профи состоится 30 января: на турнире "IBA.PRO 14" в Москве он проведет 10-раундовый бой за пояс WBA Asia в минимальном весе против не знающего поражений (выиграл все шесть поединков, половину – досрочно) Джеплекса Куиранте из Филиппин.

"У меня самые положительные эмоции, я предвкушаю свой дебютный бой, который пойдет в зачет. И сразу 10 раундов. Я еще не проходил такую дистанцию, поэтому нахожусь в предвкушении. Очень хочу завоевать пояс WBA Asia. Рассчитываю показать яркий бокс и добиться победы, а там все увидим. Мне 29 лет, я полон энергии, у меня много желания боксировать", - признался российский боксер.

В со-главном его событии чемпион мира-2025, двукратный чемпион России в тяжелом весе 21-летний Давид Суров дебютирует на профессиональном ринге против Луиса Альфредо Алькантары Герреро.

Возглавит предстоящее шоу бой за пояс IBA.PRO Intercontinental между российским тяжеловесом Мурадом Халидовым и кубинцем Хосе Лардуэтом.

Кроме того, трехкратный чемпион России и серебряный призер чемпионата мира-2025 Евгений Кооль встретится с двукратным призером Африканских игр, чемпионом Африки-2017 и участником Олимпийских игр-2016 Джонасом Джуниусом Джонасом из Намибии.