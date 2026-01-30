Генсек ФКР Филатов предрек исторические перемены в мировом кикбоксинге

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов высоко оценил значимость проведения в Китае Всемирного саммита по боевым видам спорта стран БРИКС в рамках инициативы "Один пояс — один путь" под эгидой WKF.

Также сообщалось о проведении престижного турнира по кикбоксингу WKF BRICS Pro Tournament.

"Это не просто спортивное мероприятие — это точка сборки новой реальности для всего международного кикбоксинга", - сказал Филатов "Интерфаксу".

"Мы находимся на пороге поистине исторических перемен в мировом кикбоксинге — и российская делегация принимает в этом процессе самое непосредственное участие", - отметил он.

Филатов заявил, что "особую значимость событию придает роль Китая — великой спортивной державы, одного из лидеров в системе БРИКС".

"Именно Китай выступает хедлайнером этого форума, демонстрируя, что Азия сегодня не просто участвует в формировании спортивной повестки, но и задает ее ключевые векторы. Это закономерный итог многолетней работы по укреплению спортивного суверенитета и развитию собственных экспертных площадок", - сказал генсек Федерации кикбоксинга России.

"Перед нами — не просто турнир или протокольная встреча. Это площадка для выработки стратегических приоритетов развития кикбоксинга на годы вперед. Здесь будут заложены основы новой системы управления видом спорта, сформированы свежие подходы к регулированию и новые центры принятия решений", - отметил собеседник агентства.

Филатов выразил уверенность, что "мы становимся свидетелями серьезной "перепрошивки" действующей модели".

"Прежние институты, утратившие авторитет и доверие, уступают место динамичным, отвечающим вызовам времени структурам. Это не революция ради революции — это эволюционный ответ на запрос мирового спортивного сообщества о справедливости, прозрачности и равноправном участии", - выразил мнение он.

"Кикбоксинг вступает в эпоху, где сила традиций сочетается с инновационным мышлением, а глобальное сотрудничество строится на принципах взаимного уважения и общих интересов. Российская делегация готова внести свой весомый вклад в эту работу. Уверен, что мы вернемся с хорошими новостями и убедительными результатами нашей сборной. Спорт — это дипломатия в действии, и мы намерены говорить на этом языке убедительно и ярко!" - заявил руководитель организации.

Саммит в Китае будет проходить до 2 февраля. Помимо Федерации кикбоксинга России, в саммите примут участие руководители спортивных организаций-членов Всемирной федерации кикбоксинга из Австрии, Германии, Аргентины, Австралии, Белоруссии.

Что касается международного турнира по кикбоксингу, сборную России представят Вячеслав Песецкий (23 года, до 60 кг), Амирхан Закриев (23 года, до 63,5 кг), Алексей Захаров (20 лет, до 75 кг), Виктория Гэина (17 лет, до 48 кг), Иброхим Кадыров (24 года, до 57 кг).