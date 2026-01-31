Беспутин допустил, что Махмудов нокаутирует Фьюри

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин считает вероятной победу россиянина Арсланбека Махмудова над британцем Тайсоном Фьюри, в том числе досрочно.

"Махмудова хорошо знаю, мы с ним в одной сборной были. Хороший парень, в ЦСКА тренировался. Ждем только победы – почему нет? Тайсон Фьюри, как мы видим, часто падает, это накопительная история. Не исключено, что Махмудов будет тем человеком, после удара которого Фьюри упадет и на встанет", - сказал Беспутин журналистам.

Генсек федерации также признался, что не хотел бы, чтобы возможное поражение от Махмудова стало для Фьюри окончанием карьеры.

"Мне бы не хотелось, чтобы такие одиозные люди уходили из бокса, потому что, как ни крути, он все равно популяризирует наш любимый вид спорта", - сказал Беспутин.

Поединок объявившего о возвращении в бокс Тайсона Фьюри против Арсланбека Махмудова запланирован на 11 апреля в Великобритании.

Последний бой 37-летний Фьюри провел в декабре 2024 года, единогласным решением судей уступив украинцу Александру Усику. Вскоре британец объявил о завершении карьеры, а недавно – о ее возобновлении.

На счету экс-чемпиона мира по версиям WBA, WBC, WBO, IBF Фьюри на профессиональном ринге 34 победы, ничья и два поражения. 36-летний Махмудов выиграл 21 бой при двух поражениях.