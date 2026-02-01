Поиск

Россиянка Тупицына проиграла в финале юниорского Australian Open

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Тупицына уступила представительнице Франции Ксении Ефремовой в финале юниорского Australian Open.

Результат матча – 6:3, 7:5 в пользу Ефремовой.

Ефремова является уроженкой Москвы.

AustralianOpenпроходит в Мельбурне и завершится в воскресенье. Его венцом в этот день станет противостояние в мужском взрослом одиночном разряде между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и четвертой сербом Новаком Джоковичем.

