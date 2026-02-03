Лебзяк допустил участие российских боксеров в ОИ-2028

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион Александр Лебзяк верит, что российских боксеров могут допустить к участию в летних Олимпийских играх 2028 года.

"Конечно, хотелось бы участвовали в Олимпийских играх. В принципе, время еще есть, думаю, руководство Федерации бокса России решит этот вопрос", - сказал Лебзяк "Интерфаксу".

Отбором на Олимпийские игры занимается World Boxing. Однако россияне выступают на турнирах под эгидой другой организации, Международной боксерской организации (IBA). Между тем, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин недавно заявил о готовности россиян выступать и на турнирах World Boxing при условии допуска и государственной символикой РФ.

Летние Олимпийские игры в 2028 году пройдут в Лос-Анджелесе.