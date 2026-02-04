"Локомотив" в четвертый раз за сезон обыграл "Спартак" в КХЛ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" со счетом 3:1 взял верх над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра состоялась в Ярославле.

В составе "Локомотива" голы провели Максим Шалунов (12-я минута), Максим Березкин (30) и Артур Каюмов (60, в пустые ворота).

Автор гола в составе "Спартака": Даниил Орлов (12).

Таким образом, "Локомотив" обыграл "Спартак" в текущем сезоне в четвертый раз. 6 ноября 2025 года ярославцы победили дома со счетом 5:2, 12 ноября в Москве – 6:3, 25 января нынешнего года на своем льду – 3:2 (в овертайме).

Действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" в настоящий момент лидирует в Западной конференции, набрав 75 очков. "Спартак" - на шестом месте на Западе (62).

Кроме того, ярославцы продлили победную серию в КХЛ до шести матчей.

Результаты остальных матчей игрового дня:

"Амур" - "Торпедо" - 1:2

"Адмирал" - "Барыс" - 1:4

"Сибирь" - "Нефтехимик" - 2:5

"Трактор" - "Ак Барс" - 4:0.

В Восточной конференции КХЛ продолжает лидировать магнитогорский "Металлург" - 84 очка.