СКА прервал антирекордную серию поражений в КХЛ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА со счетом 4:3 победили минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча состоялась в Минске, ее судьба решилась в серии буллитов.

В составе СКА голы провели Николай Голдобин (6-я минута), Джозеф Бландизи (10), Валентин Зыков (27). Автор победного буллита – Рокко Гримальди.

В составе "Динамо" точные броски нанесли Даниил Липский (9-я минута), Роб Хэмилтон (26), Андрей Стась (53).

Благодаря победе, СКУА прервал семиматчевую серию поражений. Эта серия стала антирекордной для петербургской команды за всю историю выступлений в Континентальной хоккейной лиге.

Команды представляют Западную конференцию. Минское "Динамо" занимает здесь третье место, набрав 67 очков. СКА располагается на восьмой строчке.

3 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошли еще три матча.

Омский "Авангард" в Санкт-Петербурге со счетом 5:3 выиграл у проводящих здесь домашние матчи "Шанхайских Драконов" (Китай). Победа стала для "Авангарда" восьмой подряд. "Авангард" занимает второе место в Восточной конференции (75 очков), "Шанхайские Драконы" - девятое в Западной (47).

ЦСКА выиграл пятый матч подряд, со счетом 3:1 победив в Москве "Сочи". Армейский клуб занимает пятое место на Западе (64), "Сочи" - десятое (37).

Магнитогорский "Металлург" в Тольятти обыграл "Ладу" 3:2. Представляющий Восточную конференцию "Металлург" - абсолютный лидер чемпионата (84), "Лада" из Западной конференции – абсолютный аутсайдер (36).