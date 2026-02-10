Поиск

Шорт-трекисты Крылова и Посашков не смогли выйти в четвертьфинал ОИ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россияне Алена Крылова и Иван Посашков не смогли преодолеть квалификационный барьер в соревнованиях по шорт-треку на зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

Крылова участвовала в забеге на 500 м, Иван Посашков – на 1000 м. Оба спортсмена финишировали последними, четвертыми, в своих забегах. При этом Крылова незадолго до финиша упал

Финальные забеги в этих дистанциях состоятся 12 февраля.

Олимпиада продлится до 22 февраля, в ней примут участие более 2,9 тыс. спортсменов из 92 национальных сборных, а также спортсмены в нейтральном статусе из России и Белоруссии. Италия уже трижды принимала Олимпиаду: зимние Игры 1956 г., летние Игры 1960 г. и зимние Игры 2006 г.

Алена Крылова Иван Посашков шорт-трек Олимпийские игры
