Поиск

Норвегия упрочила лидерство в медальном зачете Олимпиады

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Норвегия продолжает лидировать в неофициальном зачете проходящих в Италии зимних Олимпийских игр.

По завершении четвертого дня розыгрыша наград в активе норвежцев 6 золотых, 2 серебряные, 4 бронзовые медали). Спортсмены страны во вторник заработали в два раза больше наград (симметрично по каждому из достоинств) чем за предыдущие три медальных дня.

Второе место занимает Германия, третье – Швеция. У этих сборных по 3 золотые, 2 серебряной, 1 бронзовой медали.

Россияне пока остаются без наград.

На участие в ОИ-2026 заявлены 13 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом.

Зимняя Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.

Олимпийские игры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦСКА выиграл Зимний Кубок РПЛ

ЦСКА выиграл Зимний Кубок РПЛ

Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве

Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве

Норвежский лыжник Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

Норвежский лыжник Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

Шесть россиян выступят на Олимпиаде-2026 во вторник

Шесть россиян выступят на Олимпиаде-2026 во вторник

Французы Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец в соревновании фигуристов на ОИ

Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Роттердаме

Линдси Вонн перенесла две операции после жесткого падения на Олимпиаде

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран перешел в "Зенит"

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран перешел в "Зенит"

Сборная США выиграла командный турнир фигуристов на ОИ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });