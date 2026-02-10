Норвегия упрочила лидерство в медальном зачете Олимпиады

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Норвегия продолжает лидировать в неофициальном зачете проходящих в Италии зимних Олимпийских игр.

По завершении четвертого дня розыгрыша наград в активе норвежцев 6 золотых, 2 серебряные, 4 бронзовые медали). Спортсмены страны во вторник заработали в два раза больше наград (симметрично по каждому из достоинств) чем за предыдущие три медальных дня.

Второе место занимает Германия, третье – Швеция. У этих сборных по 3 золотые, 2 серебряной, 1 бронзовой медали.

Россияне пока остаются без наград.

На участие в ОИ-2026 заявлены 13 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом.

Зимняя Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.