Линдси Вонн перенесла третью операцию и идет на поправку

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американская горнолыжница Линдси Вонн в третий раз была прооперирована после жесткого падения на соревнованиях по скоростному спуску на зимних Олимпийских играх в Италии.

"Сегодня мне сделали третью операцию, она прошла успешно", - написала Вонн в соцсетях.

"Я иду на поправку, и, хотя этот процесс медленный, уверена, что все будет хорошо", - добавила спортсменка, поблагодарив медицинский персонал, друзей, семью и в целом всех, кто поддержал ее со всего мира.

"Также хочу выразить огромную благодарность своим товарищам по команде и всем спортсменам сборной США, которые вдохновляют меня и дают повод для радости", - отметила Вонн.

Выход олимпийской чемпионки на старт 8 февраля обернулся жестким падением через 13 секунд после начала заезда в скоростном спуске. Американскую горнолыжницу эвакуировали с трассы с помощью вертолета. Позже в больнице она перенесла две операции на левой ноге.

Само участие в Олимпиаде-2026 для Вонн было рискованным: за несколько дней до начала Игр американка получила разрыв крестообразной связки колена на этапе Кубка мира.

Ранее 41-летняя Вонн анонсировала, что соревнования в Италии будут последней Олимпиадой в ее карьере. Олимпийское золото Вонн выигрывала в 2010 году.

Олимпийские игры 2026
горнолыжный спорт Линдси Вонн
