Российская горнолыжница Плешкова стала 19-й в супергиганте на ОИ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Юлия Плешкова показала 19-й результат на соревнованиях по горнолыжному спорту в супергиганте на зимних Олимпийских играх-2026.

Ее время – 1 минута 26,32 секунды.

Золотую медаль выиграла итальянка Федерика Бриньоне, время которой – 1 минута 23,41 секунды. Россиянку она опередила на 2,91 секунды.

Серебряным призером с отставанием от победительницы в 0,41 секунды стала француженка Роман Мирадоли. Третье место заняла представительница Австрии Корнелия Хюттер (+0,52).

Всего в соревновании приняли участие 43 спортсменки, 17 из них не смогли финишировать.

Ранее Плешкова на Играх-2026 выступила в скоростном спуске, где заняла 22-е место.

В общей сложности на ОИ заявлены 13 спортсменов из России, все они выступают под нейтральным флагом. К настоящему моменту никто из них медалей пока не завоевал.

Олимпиада проходит в Италии с 7 по 22 февраля.

