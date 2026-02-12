Лыжница Непряева стала 21-й в гонке на 10 км на Олимпиаде

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Непряева показала 21-е время в лыжной гонке на дистанции 10 км с раздельным стартом общим стилем.

Дистанцию она преодолела за 24 минуты 45 секунд.

Непряева уступила победительнице 1 минуту 55,8 секунды.

Победу одержала представительница Швеции Фрида Карлссон, время которой 22 минуты 49,2 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Эбба Андерссон (+46,6 секунды). Бронзовым призером стала американка Джессика Диггинс (+49,7).

Для Непряевой это был третий старт на Играх в Италии: ранее спортсменка стала 17-й в скиатлоне, затем выступила в спринте, где не смогла преодолеть квалификационный барьер.

На участие в ОИ-2026 заявлены 13 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом. К настоящему моменту наград они пока не завоевали.

Зимняя Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.