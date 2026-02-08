Поиск

Российская горнолыжница Плешкова стала 22-й в скоростном спуске на ОИ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американская горнолыжница Бризи Джонсон завоевала золото зимней Олимпиады-2026 в скоростном спуске.

Дистанцию она преодолела за 1 минуту 36,10 секунды.

Второе место заняла представительница Италии Эмма Айхер (+0,04), третьей стала представительница Италии София Годжи (+0,59).

Россиянка Юлия Плешкова в итоговом протоколе разместилась на 22-м месте, уступив победительницы 3,59 секунды.

Соревнования омрачились травмами, которые в результате жестких падений получили олимпийская чемпионка американка Линдси Вонн и представительница Андорры Канде Морено.

Всего в Играх-2026 принимают участие 13 спортсменов из России, они выступают под нейтральным флагом.

