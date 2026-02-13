Поиск

Лидирующий в чемпионате Англии "Арсенал" потерял очки в 26-м туре

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - "Арсенал" со счетом 1:1 сыграл с "Брентфордом" в 26-м туре чемпионата Англии по футболу.

Игра прошла на поле "Брентфорда".

На 61-й минуте "Арсенал" вышел вперед благодаря голу Нони Мадуэке. Через десять минут соперник отыгрался, автором ответного гола стал Кин Льюис-Поттер.

"Арсенал" продолжает лидировать в чемпионате Англии, у него 57 очков. Ближайший преследователь – "Манчестер Сити", 53 очка. "Брентфорд" - на седьмом месте (40).

Арсенал Манчестер Сити футбол Брентфорд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Олимпийские игры 2026

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Бразильский футболист Матеус Рейс перешел в ЦСКА

Полузащитник Данила Козлов перешел из "Краснодара" в ЦСКА

Дегтярев предложил взимать компенсации со сменивших спортивное гражданство

Хачанов выбыл из теннисного турнира в Нидерландах

Хачанов выбыл из теннисного турнира в Нидерландах

Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии по футболу

Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии по футболу
Олимпийские игры 2026

Две российские спортсменки выступят на Олимпиаде-2026 в четверг

Олимпийские игры 2026

Французы Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли Олимпиаду в танцах на льду

Олимпийские игры 2026

Словакия обыграла Финляндию на старте хоккейного турнира ОИ

Мирра Андреева выбыла из теннисного турнира в Дохе

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });