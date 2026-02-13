Лидирующий в чемпионате Англии "Арсенал" потерял очки в 26-м туре

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - "Арсенал" со счетом 1:1 сыграл с "Брентфордом" в 26-м туре чемпионата Англии по футболу.

Игра прошла на поле "Брентфорда".

На 61-й минуте "Арсенал" вышел вперед благодаря голу Нони Мадуэке. Через десять минут соперник отыгрался, автором ответного гола стал Кин Льюис-Поттер.

"Арсенал" продолжает лидировать в чемпионате Англии, у него 57 очков. Ближайший преследователь – "Манчестер Сити", 53 очка. "Брентфорд" - на седьмом месте (40).