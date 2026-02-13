Сборная США по хоккею победила Латвию на Олимпиаде

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США со счетом 5:1 победили команду Латвии в матче зимних Олимпийских игр в Италии.

В составе американской сборной голы провели Брэди Ткачук (6-я минута), Брок Нельсон (31, 40), Тейдж Томпсон (38), Остон Мэттьюс (43).

Автор гола в составе латвийцев: Ренарс Крастенбергс (8).

В другом матче группы С Германия со счетом 3:1 одолела Данию.

Два гола в составе немецкой сборной провел Тим Штюллце (25, 31), один – Леон Драйзайтль (1). У датчан отличился Оскар Мельгор (14).

Матчи состоялись в рамках первого тура группового этапа.

Всего в турнире принимают участие 12 сборных, разделенные на три группы по четыре команды в каждой. Российские и белорусские сборные в их число не входят, поскольку на них все еще распространяются санкции.

По итогам группового этапа никто из команд не вылетает. Лучшие в квартетах и еще одна лучшая команда по рейтингу выходят напрямую в четвертьфинал. Остальным предстоит сыграть в стыковом раунде.

Нынешняя Олимпиада проходит также с участием игроков Национальной хоккейной лиги. Специально для такой возможности регулярный чемпионат приостановлен на время ОИ.