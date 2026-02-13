Поиск

Сборная Финляндии по хоккею победила Швецию на Олимпиаде

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии со счетом 4:1 одержали победу над Швецией в матче группового этапа зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В составе финской команды голы провели Николас Матинпало (8-я минута), Антон Лунделль (16), Йоэль Армиа (33), Микко Рантанен (60).

Автор гола в составе сборной Швеции: Расмус Далин (25).

В другом матче группы В Словакия со счетом 3:2 взяла верх над Италией.

У словаков точными бросками отметились Любор Гудачек (24), Матуш Сукель (34), Адам Ружичка (55); у итальянцев – Мэтт Брэдли (38), Дастин Газли (57).

Турнирное положение в группе С: 1.Словакия – 6 очков, 2.Финляндия – 3, 3.Швеция – 3, 4. Италия – 0.

В последнем туре в группе 14 февраля Швеция сыграет со Словакией (начало – 14:10 мск), Финляндия – с Италией (18:40).

В турнире выступают 12 сборных, разделённых на три группы по четыре команды. Сборные России и Белоруссии не принимают участие из-за санкций.

По итогам группового этапа ни одна команда не выбывает. Четыре лучшие команды из групп и еще одна по рейтингу попадают в четвертьфинал напрямую. Остальные команды сыграют в стыковых матчах.

На Олимпиаде также выступают игроки из Национальной хоккейной лиги. Для этого регулярный чемпионат НХЛ приостановлен на время проведения Олимпийских игр.

Хроника 21 января – 13 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
хоккей Олимпийские игры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Олимпийские игры 2026

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ
Олимпийские игры 2026

Коростелев и Гуменник поборются за медали Олимпиады в пятницу

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу
Олимпийские игры 2026

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Бразильский футболист Матеус Рейс перешел в ЦСКА

Полузащитник Данила Козлов перешел из "Краснодара" в ЦСКА

Дегтярев предложил взимать компенсации со сменивших спортивное гражданство

Хачанов выбыл из теннисного турнира в Нидерландах

Хачанов выбыл из теннисного турнира в Нидерландах

Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии по футболу

Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии по футболу
Олимпийские игры 2026

Две российские спортсменки выступят на Олимпиаде-2026 в четверг

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });