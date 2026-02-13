Сборная Финляндии по хоккею победила Швецию на Олимпиаде

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии со счетом 4:1 одержали победу над Швецией в матче группового этапа зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В составе финской команды голы провели Николас Матинпало (8-я минута), Антон Лунделль (16), Йоэль Армиа (33), Микко Рантанен (60).

Автор гола в составе сборной Швеции: Расмус Далин (25).

В другом матче группы В Словакия со счетом 3:2 взяла верх над Италией.

У словаков точными бросками отметились Любор Гудачек (24), Матуш Сукель (34), Адам Ружичка (55); у итальянцев – Мэтт Брэдли (38), Дастин Газли (57).

Турнирное положение в группе С: 1.Словакия – 6 очков, 2.Финляндия – 3, 3.Швеция – 3, 4. Италия – 0.

В последнем туре в группе 14 февраля Швеция сыграет со Словакией (начало – 14:10 мск), Финляндия – с Италией (18:40).

В турнире выступают 12 сборных, разделённых на три группы по четыре команды. Сборные России и Белоруссии не принимают участие из-за санкций.

По итогам группового этапа ни одна команда не выбывает. Четыре лучшие команды из групп и еще одна по рейтингу попадают в четвертьфинал напрямую. Остальные команды сыграют в стыковых матчах.

На Олимпиаде также выступают игроки из Национальной хоккейной лиги. Для этого регулярный чемпионат НХЛ приостановлен на время проведения Олимпийских игр.