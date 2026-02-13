Поиск

Сборная Чехии по хоккею победила Францию на Олимпиаде

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Чехии со счетом 6:3 обыграли команду Франции в матче проходящих в Италии зимних Олимпийских игр.

У победителей голы забили Мартин Нечас (6-я минута), Михал Кемпны (14), Давид Пастрняк (34), Матей Странски (40), Филип Хлапик, Роман Червенка (42).

Авторы голов у сборной Франции: Луи Будон (22, 25), Юго Галле (26).

Команды представляют группу А, другие участники которой – Канада и Швейцария – свой матч начнут в 23:10. Сейчас у Канады, Швейцарии и Чехии по 3 очка, у Франции – 0.

Хроника 21 января – 13 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
хоккей Олимпийские игры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Олимпийские игры 2026

Выступающий за Польшу российский конькобежец стал призером ОИ

Олимпийские игры 2026

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ
Олимпийские игры 2026

Коростелев и Гуменник поборются за медали Олимпиады в пятницу

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу
Олимпийские игры 2026

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Бразильский футболист Матеус Рейс перешел в ЦСКА

Полузащитник Данила Козлов перешел из "Краснодара" в ЦСКА

Дегтярев предложил взимать компенсации со сменивших спортивное гражданство

Хачанов выбыл из теннисного турнира в Нидерландах

Хачанов выбыл из теннисного турнира в Нидерландах

Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии по футболу

Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });