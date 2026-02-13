Сборная Чехии по хоккею победила Францию на Олимпиаде

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Чехии со счетом 6:3 обыграли команду Франции в матче проходящих в Италии зимних Олимпийских игр.

У победителей голы забили Мартин Нечас (6-я минута), Михал Кемпны (14), Давид Пастрняк (34), Матей Странски (40), Филип Хлапик, Роман Червенка (42).

Авторы голов у сборной Франции: Луи Будон (22, 25), Юго Галле (26).

Команды представляют группу А, другие участники которой – Канада и Швейцария – свой матч начнут в 23:10. Сейчас у Канады, Швейцарии и Чехии по 3 очка, у Франции – 0.